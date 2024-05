Confirmada a saída do Paris Saint-Germain, o futuro de Kylian Mbappé parece apontar numa direção e numa direção apenas: Madrid.

O internacional francês tem sido apontado com insistência ao Real Madrid – um namoro que já tem anos – e pode estar para breve o anúncio da oficialização do acordo entre clube e jogador.

Ora, para já, Mbappé está concentrado com a seleção francesa, mas nem por isso deixa de ter os merengues no seu dia a dia: durante um treino da seleção gaulesa, o avançado de 25 anos foi visto a assinar uma camisola do Real, e a tirar uma fotografia com o adepto em questão.

Um cenário bem diferente daquele que se vivia em março, altura em que Mbappé foi visto a recusar-se a autografar uma cartolina de um fã do emblema espanhol.