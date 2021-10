Raúl de Tomás esteve no melhor e no pior do Espanhol de Barcelona no jogo desta terça-feira com o Athletic Bilbao, que terminou com uma igualdade a um golo.

O avançado espanhol, que passou sem glória pelo Benfica na primeira metade da época 2019/20, faturou pelo quarto jogo seguido na Liga espanhola (leva seis na prova em 2021/22) ao marcar na primeira parte na conversão de uma grande penalidade e acabou expulso com vermelho direto já em tempo de compensação, quando se registava uma igualdade a um golo (Iñaki Williams marcou para os bascos aos 52m), por agressão a Yeray.

Apesar de ter sido melhor, o Athletic Bilbao esbarrou na inspiração de Diego López, guarda-redes ex-Real Madrid que completa 40 anos daqui a uma semana e continua sem quebrar a malapata na casa do Espanhol: são já 24 anos sem vencer a equipa de Barcelona neste palco.

Também nesta terça-feira à noite, Villarreal e Cádiz empataram a três no La Ceramica. O avançado internacional hondurenho Anthony Lozano, que só havia marcado um golo nas oito aparições anteriores na Liga espanhola, tirou a barriga de misérias e assinou um hat-trick entre os 14 e os 52 minutos.

Pau Torres (42m) apontou o primeiro golo do Villarreal, que recuperou de uma desvantagem de dois golos nos minutos finais. Boulaye Dia empatou aos 80m e Arnaut Danjuma fez o 3-3 final no quarto minuto do tempo de compensação.