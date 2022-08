Jesús Corona deixou esta quinta-feira o Estádio Sánchez-Pizjuán de ambulância, sinal de que pode ter-se lesionado com gravidade.

O plantel do Sevilha cumpria o último treino de preparação para o jogo com o Valladolid (2.ª jornada da Liga espanhola) quando o ex-jogador do FC Porto se lesionou num tornozelo.

«Não tem bom aspeto, porque saiu daquela forma. Que seja o menos grave possível, mas a realidade é que não tem bom aspeto», reconheceu o treinador Julen Lopetegui na conferência de antevisão ao encontro agendado para esta sexta-feira, dando já como certa a ausência do mexicano.