A vida não está fácil para o Saragoça na segunda divisão espanhola, e Víctor Fernández, antigo técnico do FC Porto em 2004/05, bateu com a porta em plena conferência de imprensa.

A gota de água foi a derrota com o Real Oviedo por 2-3, esta terça-feira, depois de a equipa do treinador aragonês ter estado a vencer por 2-0 ao intervalo. A consequência? Pedido de demissão logo após a partida.

«Não se trata de uma questão de força. Digo-o do fundo do coração e da minha paixão pelo Saragoça. Não estou a ser suficientemente bom. É inaceitável conquistarmos quatro pontos em 24 e por isso vou dizer ao presidente que me afasto. Se me disserem boa noite, obrigado e adeus... assim será. Tentei tudo, com todas as fórmulas, e não consigo encontrar a solução. Não sou capaz e estou farto de ser um escudo. É uma questão de responsabilidade, de compromisso. É inadmissível que os adeptos estejam a suportar esta situação. Agradeço o enorme carinho de todas as pessoas, mas acima de tudo é o saragocismo que me faz sofrer. Não quero desiludir ninguém. E o que me desilude é não dar alegria aos adeptos. E se não dou alegria aos adeptos, é provavelmente porque não estou à altura. Estou devastado pela forma como jogámos», concluiu o treinador espanhol.

O Saragoça está atualmente no 12.º lugar da classificação, mas no entanto, não vence para a competição desde 2 de novembro, altura em que bateu o Granada por 2-1.

Segundo o jornal espanhol AS, o treinador não estará com a equipa no treino da manhã desta quarta-feira e a sua fotografia já foi retirada do estádio La Romareda.

Veja aqui o resumo da partida entre o Saragoça e o Real Oviedo [2-3].