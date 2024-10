O Alavés perdeu em casa com o Valladolid (3-2), equipa que tinha chegado à 10.ª jornada da Liga espanhola com apenas uma vitória na competição.

Toni Martínez, titular na equipa basca, inaugurou o marcador para os anfitriões logo aos 6 minutos. Aproveitou uma perda de bola de um adversário e depois disparou forte e colocado de fora da área para o 1-0 e o terceiro golo da conta pessoal nesta Liga espanhola.

𝗣𝗿𝗲𝗰𝘆𝘇𝗷𝗮 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗼𝗺𝗶𝗲 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿! ⚽️🎯



Idealnie przymierzył w tej sytuacji Toni Martínez! 🔥 Deportivo Alavés prowadzi z Realem Valladolid. #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/UFoV0Jjy2k — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 18, 2024

Pouco depois, o Valladolid empatou graças a um penálti convertido por Mamadou Sylla e, na segunda parte, Selim Amallah concretizou a reviravolta novamente da marca dos 11 metros ao minuto 72. Pouco depois, Anuar fez o 3-1 para os visitantes.

O melhor que o Alavés conseguiu foi reduzir já em tempo de descontos através de uma execução magistral de Kike García.

Com este resultado, o Alavés mantém-se com 10 pontos na classificação e tem agora mais dois do que o Valladolid, que salta, à condição, do 19.º para o 18.º lugar da Liga espanhola.