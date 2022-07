O Sp. Gijón anunciou este domingo o regresso do ex-portista José Ángel que tinha deixado o clube das Astúrias, onde se formou, em 2011.

Em comunicado, o clube anunciou que o lateral de 32 anos «está de volta a casa», depois de ter assinado um contrato para as próximas duas temporadas, ficando com mais uma de opção.

José Ángel deixou o Sp. Gijón em 2011 para assinar pela Roma onde fez apenas uma temporada para depois regressar a Espanha e vestir a camisola da Real Sociedad. Em 2014 foi contratado pelo FC Porto onde cumpriu duas temporadas com poucos jogos antes de ser cedido ao Villarreal.

Terminado o vínculo com o FC Porto, José Ángel jogou ainda no Eibar e Osasuna. Um percurso com mais de trezentos jogos, duas participações na Liga dos Campeões e outras três na Liga Europa.