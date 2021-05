Luis Advíncula, lateral peruano que jogou no V. Setúbal na época 2014-2015 e que agora representa os espanhóis do Rayo Vallecano, está em maus lençóis junto dos adeptos do clube dos arredores de Madrid.

Advíncula participou na campanha eleitoral do seu país, uma campanha que tinha como lema «não ao comunismo» e a plataforma que une grande parte dos adeptos do Rayo deixou-lhe duras críticas.

«É uma vergonha que vistas a nossa camisola, ou qualquer outra. Contamos os dias para que deixes de sujá-la», escreveu a Plataforma ADRV em comunicado.

Na mesma nota, os adeptos do Rayo Vallecano sublinham que «todos têm direito a opinar, mas os adeptos do Rayo questionam a honestidade dos atos e o respeito por Vallekas e pela sua idiossincrasia».

Recorde-se que o Rayo Vallecano é um clube que nasceu do movimento operário, cujo lema inclui «odeie o racismo» o que já obrigou a direção do clube a rescindir com o avançado ucraniano Roman Zozulya, que antes tinha tido manifestações racistas.