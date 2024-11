Fábio Silva abriu caminho para a vitória do Las Palmas no campo do Rayo Vallecano (3-1), na abertura da 13.ª jornada da liga espanhola. Foi o terceiro golo do avançado português ao serviço da equipa das Canárias.

Foi logo no início da partida, aos seis minutos, na sequência de um pontapé de canto marcado por Sandro Ramírez, com o internacional português a desviar de cabeça, junto ao primeiro poste, para depois festejar ao seu estilo, simulando um disparo com arco e flecha.

Foi o primeiro passo para uma vitória incontentável dos visitantes que contaram ainda com Dário Essugo como titular no meio-campo. Já na segunda parte, a equipa insular marcou mais dois golos num espaço de cinco minutos, primeiro com um autogolo de Hernández (62m), logo a seguir, o 3-0, com a assinatura de Fuster.

A equipa de Vallecas não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, já em tempo de compensação, por sinal, também com um autogolo, neste caso, de McKenna.

Com esta vitória, o Las Palmas sobe até ao 15.º lugar, com 12 pontos, menos quatro do que o Rayo, que é nono.

