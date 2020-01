Oficializado como reforço do Alavés por empréstimo até ao final da época, Ljubomir Fejsa compareceu esta quinta-feira em conferência de imprensa.

«Eu quis deixar o Benfica, escolher algo bom para mim e jogar. Este clube e este campeonato podem ajudar-me a melhorar», disse aos jornalistas.

«Estou bem fisicamente. Estava a treinar com a equipa e estou pronto para jogar», acrescentou Fejsa, descartando a existência de qualquer problema impeditivo.

O médio sérvio foi apresentado pelo diretor desportivo Sergio Fernández, que deixou um agradecimento ao Benfica pelo comportamento adotado ao longo do processo, manifestando-se confiante de que a aposta no jogador será um sucesso. «Estamos certos de que vamos ser um pouco mais fortes com ele. (...) Vai equilibrar-nos. É um jogador muito competitivo defensivamente. É suficientemente bom para acreditarmos que com ele daremos um passo em frente na qualidade do plantel», observou, confirmando que o empréstimo não tem opção de compra associada.

O Alavés está no 14.º lugar da Liga espanhola com 23 pontos.