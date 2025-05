Ferran Torres foi operado a uma apendicite, informou o Barcelona.

Segundo o emblema blaugrana, a intervenção foi realizada na terça-feira à noite e correu bem.

Ferran Torres, recorde-se, assinou três assistências no El Clásico com o Real Madrid do passado fim de semana, que os catalães venceram por 4-3. O avançado é baixa para a reta final da época, que pode culminar na conquista do título já nesta quinta-feira. Também não deve recuperar a tempo da meia-final da Liga das Nações com a França, a 5 de junho.