A Comissão de Disciplina da FIFA abriu esta quinta-feira um inquérito disciplinar a Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, pelo beijo na boca à jogadora Jenni Hermoso no decorrer dos festejos da conquista do Mundial feminino.

Uma polémica que está na ordem do dia em Espanha e que agora chegou ao órgão máximo do futebol mundial que considera que as ações do dirigente espanhol podem violar os artigos 13.1 e 13.2 do Código Disciplinar da FIFA.

O órgão sediado em Zurique diz ainda que não vai fazer mais qualquer comentário sobre este assunto até tomar uma decisão final sobre o resultado do inquérito.

Ainda no mesmo comunicado, a FIFA reitera o seu «compromisso absoluto» pelo respeito e integridade de todas as pessoas e condena com «todo o vigor» qualquer comportamento contrário.