Com um calendário apertado, com jogos de três em três dias, Hansi Flick, treinador do Barcelona, comentou a «folga» que o Benfica, adversário dos catalães na próxima fase da Liga dos Campeões, vai ter antes do embate dos dois emblemas, por ter visto o jogo com o Gil Vicente ter sido adiado.

«Pelo que ouvi, o jogo do Benfica - anterior à Champions - foi cancelado e terá uma semana para preparar o jogo. A Liga podia mudar o calendário, mas não está nas nossas mãos. Por vezes é difícil falar com uma Federação», lamentou na antevisão ao jogo da Taça do Rei com o Atlético Madrid.

Sobre a receção aos colchoneros, o treinador catalão recordou o último embate com os «colchoneros» para o campeonato, que terminou com uma derrota blaugrana (2-1). «Penso que o aspeto positivo que mostrámos foi o nosso futebol. Tivemos a oportunidade de marcar mais golos antes deles. O importante é marcar mais golos do que o adversário.»

«Queremos ganhar o jogo, não me interessa o resto. Jogamos em casa, por isso, em casa, espero que joguemos com o estádio cheio, porque precisamos dos adeptos», acrescentou.

Quanto a Lamine Yamal, o técnico catalão deixou em dúvida utilização da jovem promessa, mas está otimista. «Temos de esperar para ver, mas penso que ele vai poder jogar. Estou otimista, embora tenhamos de ver o que o médico diz», confessou.

O Barcelona recebe o Atlético Madrid esta terça-feira às 20h30, a contar para a Taça do Rei. Antes de defrontar o Benfica na Luz (quarta-feira, dia 5 de março), joga em casa com a Real Sociedad, no próximo domingo.