À margem da conferência de imprensa do Barcelona, de antevisão da partida com o Valência, Hansi Flick, técnico dos catalães, mostrou-se muito satisfeito com a prestação de Deco.

O Diretor Desportivo dos blaugrana, tem tido um papel fundamental em relação às renovações no clube bem como as situações de Dani Olmo e Pau Víctor.

«O clube e o que o Deco está a fazer é ótimo. Estamos à procura de novos jogadores, mas o importante agora é falar com os jogadores que já temos, eles são muito importantes e é isso que estamos a fazer. Gosto muito da forma como o Deco está a gerir o plantel», disse o treinador de 59 anos.

O Barcelona está no terceiro lugar da Liga espanhola, com 39 pontos, a sete do primeiro classificado, Real Madrid.