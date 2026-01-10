Flick: «Quantos clássicos jogámos contra Mbappé? Cinco. Só perdemos um»
Técnico do Barcelona garante foco no «Real Madrid, não em Mbappé» antes da final da Supertaça espanhola
Técnico do Barcelona garante foco no «Real Madrid, não em Mbappé» antes da final da Supertaça espanhola
A possível presença de Kylian Mbappé na final da Supertaça de Espanha, frente ao Real Madrid, dominou a conferência de imprensa de Hansi Flick, mas o treinador do Barcelona fez questão de retirar peso ao tema. Para o técnico alemão, o Clássico decide-se no plano coletivo e não depende de um único jogador.
«Jogamos contra o Real Madrid, não contra o Mbappé», frisou Flick, recordando que, na época passada, o Barcelona venceu praticamente todos os confrontos diretos com os merengues, sempre com o avançado francês em campo.
«Quantos clássicos jogámos contra o Mbappé? Cinco. Só perdemos um. Sei que é um jogador fantástico. Vamos adaptar alguma coisa, mas não é só sobre o Mbappé, é sobre o Real Madrid, pensar em como vamos jogar nós», sublinhou.
O técnico blaugrana mostrou ainda «boas sensações» em relação à sua equipa para a final, mas recusou assumir o papel de favorito.
«Para mim, uma final é diferente. Uma final é uma final. E contra o Real Madrid, um clássico, é o que todos querem ver. Temos que dar a nossa melhor versão para ganhar», concluiu o treinador alemão.
Na Arábia Saudita, Real Madrid e Barcelona discutem a final da Supertaça espanhola este domingo, a partir das 19h.