A possível presença de Kylian Mbappé na final da Supertaça de Espanha, frente ao Real Madrid, dominou a conferência de imprensa de Hansi Flick, mas o treinador do Barcelona fez questão de retirar peso ao tema. Para o técnico alemão, o Clássico decide-se no plano coletivo e não depende de um único jogador.

«Jogamos contra o Real Madrid, não contra o Mbappé», frisou Flick, recordando que, na época passada, o Barcelona venceu praticamente todos os confrontos diretos com os merengues, sempre com o avançado francês em campo. 

«Quantos clássicos jogámos contra o Mbappé? Cinco. Só perdemos um. Sei que é um jogador fantástico. Vamos adaptar alguma coisa, mas não é só sobre o Mbappé, é sobre o Real Madrid, pensar em como vamos jogar nós», sublinhou.

O técnico blaugrana mostrou ainda «boas sensações» em relação à sua equipa para a final, mas recusou assumir o papel de favorito.

«Para mim, uma final é diferente. Uma final é uma final. E contra o Real Madrid, um clássico, é o que todos querem ver. Temos que dar a nossa melhor versão para ganhar», concluiu o treinador alemão.

Na Arábia Saudita, Real Madrid e Barcelona discutem a final da Supertaça espanhola este domingo, a partir das 19h.

