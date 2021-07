O jornal El Confidencial divulgou nesta quarta-feira novos blocos de áudios nos quais o presidente do Real Madrid é escutado a criticar, entre outros, Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Fábio Coentrão, bem como a denunciar um alegado esquema entre Pinto da Costa e Jorge Mendes.

«Tal como na véspera, Florentino Pérez reiterou que as gravações «estão descontextualizadas» e tiveram o propósito de conduzir a uma interpretação que «não corresponde à realidade».

Ronaldo é descrito por Florentino como um «idiota doente», Mourinho um «anormal», Coentrão um «tolo» e Jorge Mendes e Pinto da Costa são apontados como cúmplices num esquema no negócio da transferência de Pepe do FC Porto para os merengues.

O dirigente garantiu ter uma boa e transparente relação com o empresário português e também com Mourinho, Ronaldo e Pinto da Costa. «Tenho uma relação magnífica com Jorge Mendes há 15 anos. Uma relação sustentada na amizade e no respeito. Foi sempre muito profissional, íntegro e transparente. Sem isso, teria sido impossível construir a relação que mantenho com ele, mas também com os profissionais por ele representados, como Cristiano Ronaldo e José Mourinho, os quais admiro e por quem tenho um carinho muito especial», referiu em comunicado.

Sobre Pinto da Costa, com o qual diz manter uma «grande amizade», afirma ter tido a oportunidade de realizar vários negócios «sempre com a máxima transparência».

Nesta terça-feira, o presidente dos merengues atribuiu a autoria dos áudios a José Antonio Abellán, um jornalista espanhol. «Está há anos a tentar vendê-las sem sucesso. Surpreende-me agora que, apesar do tempo que já passou, surjam hoje no diário El Confidencial», disse, considerando estar a ser vítima de uma retaliação por ter sido um dos subscritores do projeto da Superliga Europeia.