14 anos depois, Joaquín voltou a despir-se de preconceitos para festejar a sua terceira Taça do Rei conquistada com a camisola do Betis.

As primeiras foram já em 2005 e 2008, ainda na primeira passagem pelo clube de Sevilha, e foi na segunda, há catorze anos, que o jovem Joaquín, então com 26 anos, tirou uma fotografia todo nu ao lado da Taça do Rei.

Em 2022, já com 40 anos, o emblemático avançado voltou a festejar da mesma forma, sem qualquer pudor.