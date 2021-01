Um pouco por toda a Espanha, a depressão Filomena está a provocar estragos e constrangimentos, não só na vida dos espanhóis, mas também no futebol profissional. Outro dos jogos adiado para segunda-feira foi o Elche-Getafe.



Como a imagem em anexo explica bem, um manto de neve tomou conta do relvado e das bancadas do Coliseu Alfonso Pérez, casa do Getafe, nos arredores de Madrid. O jogo realiza-se em Elche, mas a neve impediu os madrilenos de viajarem até à Comunidade Valenciana.



O jogo é relativo à 18ª jornada da liga espanhola e coloca frente a frente o 18º classificado (Elche, 16 pontos) e o 16º (Getafe, 17 pontos).