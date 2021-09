Aleix Vidal, jogador do Espanhol, foi suturado com quinze pontos, na perna direita, depois da dura entrada de Germán Pezzella, no decorrer do jogo com o Betis, no Estádio Villamarín, que terminou com um empate 2-2 no passado domingo.

Aleix Vidal marcou o primeiro golo do jogo, aos 16 minutos, mas depois teve de abandonar o campo, já perto do minuto oitenta, quando foi atingido de forma violenta por Pezzella que acabou por ser expulso.

Vidal foi atingido na tíbia da perna direita, mas ainda tentou continuar em campo, mas acabou por ser substituído poucos minutos depois. Os serviços médicos do clube catalão revelaram esta segunda-feira a extensão da lesão do antigo jogador do Sevilha que teve de ser suturado com quinze pontos na perna direita.