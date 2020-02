O Extremadura, clube que milita na segunda divisão espanhola, revelou que a camisola 19 de José Antonio Reyes seria retirada como forma de homenagem ao antigo internacional espanhol, vítima de um acidente de viação. No entanto, pouco mais de seis meses depois esqueceu-se da homenagem ao antigo jogador do Benfica.

No próprio dia do fatídico acidente (1 de junho de 2019), o presidente do clube espanhol, Manuel Franganillo, escreveu: «Essa camisola tem um dono para a eternidade, uma lenda do futebol que tivemos a sorte de ter na nossa família».

Pouco mais de meio ano após o anúncio, o clube espanhol atribuiu o dorsal 19 a um outro jogador: Gao LeiLei. O jogador chinês, de 39 anos, chega proveniente do Ponferradina e nos últimos cinco anos disputou… dez partidas.