O Valladolid atualizou o seu símbolo na temporada que vai regressar ao primeiro escalão do futebol espanhol e no dia em que comemora o seu 94.º aniversário, recuperando o «V» que estava em maior destaque no símbolo original de 1928.

Um símbolo mais simples e mais moderno, desenhado por um tipógrafo de Valladolid, cidade que tem uma forte ligação à tipografia. No entanto, tendo em conta os comentários nas redes sociais, muitos adeptos não aprovam a mudança.