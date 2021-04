Luís Figo e a esposa Helen Svedin estão prestes a mudar de casa em Madrid, depois de alguns meses de obras num luxuoso apartamento de 300m2 que compraram numa das zonas mais exclusivas da capital espanhola.

De acordo com o que escreve a imprensa do país vizinho, o sexto andar que conta ainda com um terraço de grandes dimensões foi comprado em fevereiro de 2019 por 2,3 milhões de euros e um prazo de pagamento de cinco anos.

Nos últimos meses, sobretudo Helen, tem partilhado fotos da evolução das obras que a modelo revelou há dias estarem perto da conclusão.

Além do luxo do prédio onde fica a futura habitação do ex-internacional português, a mudança vai deixar o casal mais perto dos amigos, segundo escreve também a imprensa espanhola.

