Messi voltou esta quarta-feira a treinar com os companheiros do Barcelona.

O jogador argentino tinha regressado ao trabalho no clube na segunda-feira, depois do período de indefinição em relação ao futuro, mas, desde então tinha feito trabalho à parte do plantel.

Quem também se juntou ao grupo de trabalho foi Coutinho, que voltou à Catalunha, após empréstimo ao Bayern Munique. Também ele tinha trabalhado à parte nos últimos dias.

O Barcelona conta esta quarta-feira também com Ansu Fati, Busquets e Frenkie de Jong, que voltaram das seleções.