O Barcelona vai revelar esta terça-feira o novo equipamento equipamento para a temporada 2021/22. A cerimónia está agendada para o final da tarde, mas nas redes sociais já foram reveladas algumas imagens de uma camisola que é... estranha.

Tudo porque foge ligeiramente à habitual identidade dos culés, as riscas, e conta com um padrão do lado direito. As cores, essas, continuam a ser azul e grená.

Veja as fotos na galeria acima associada.