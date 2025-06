O Real Madrid divulgou esta sexta-feira a nova camisola que vai vestir na próxima temporada 2025/26.

«Concebida para celebrar a história do Santiago Bernabéu e o ADN do clube mais condecorado do mundo. Este equipamento moderno e elegante combina texturas e linhas do antigo e do novo estádio», escreveu o clube espanhol numa nota no site oficial.

Na rede social X, os «merengues» dizem ainda que a nova camisola principal é um regresso aos anos 2000.

Veja o novo equipamento do Real Madrid na galeria associada.