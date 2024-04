Forçado a sair perto do intervalo do Real Madrid-Barcelona, Frenkie de Jong tem uma entorse no tornozelo direito, confirmou o Barcelona nesta segunda-feira.

Numa curta nota, o emblema catalão não revela o tempo de paragem, mas o jornal catalão Sport vai mais longe e diz que a lesão, de grau II, vai afastar o jogador dos relvados durante um período de cinco semanas, o que significa que não volta a jogar pelo Barça nesta temporada.

Ainda assim, Frenkie de Jong deverá recuperar a tempo de representar os Países Baixos no Euro 2024, onde a seleção laranja vai defrontar França, Áustria e Polónia no Grupo D.