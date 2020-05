Paulo Futre recordou este domingo o dia em que «matou» a carreira como comentador. Foi numa final da Taça do Rei, entre Real Madrid e Atlético Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, que os colchoneros venceram por 2-1 no prolongamento. Miranda marcou o golo que valeu a conquista do troféu e o antigo internacional português não se conteve, mandou a imparcialidade para as malvas e gritou «golo» como se não houvesse amanhã.

Antes de mais, vamos contextualizar. O Atlético Madrid não vencia a Taça do Rei há dezassete anos, estava a jogar em casa do rival que, ainda por cima, marcou primeiro, logo aos 14 minutos, por Cristiano Ronaldo. Diego Costa empatou ainda na primeira parte e o jogo seguiu tenso até ao final dos noventa minutos, com remates aos ferros de Benzema e CR7.

O empate não se desfez e o jogo foi mesmo a prolongamento. Foi nesse período, aos 98 minutos, que Miranda colocou os colchoneros em vantagem e Futre esqueceu-se de tudo. «Gooooooooooooooooolo», gritou em plenos pulmões.

«Foi num dia como hoje que morreu a minha carreira comentador em Espanha há sete anos», escreveu o antigo jogador nas redes sociais, com um vídeo do golo de Miranda.

O jogo seguiu ainda mais tenso até final, José Mourinho foi expulso e Cristiano Ronaldo também, mas o português mais feliz estava na bancada de imprensa. «Ai amigos, que bem que soube», comentou ainda Futre.

Ora veja: