Gareth Bale nunca escondeu a sua paixão pelo golfe e fez questão de assistir ao Open de Espanha, no Club de Campo Villa, em Madrid, onde acabou revelar que, no que diz respeito à seletiva modalidade, não tem companheiros ao mesmo nível no balneário do Real Madrid.

«Só dois é que jogamos golfe no balneário do Real Madrid, não há dúvidas de que sou o número um no golfe da equipa. O Thibaut Courtois é o outro que também joga, mas não é melhor do que eu. Sempre que tenho oportunidade e há um troféu de golfe aqui perto, venho ver. É sempre um tempo bem passado, bom ambiente, público, bom tempo e, além disso, estes rapazes jogam muito bem», destacou o internacional galês.

Bale contou ainda que a maior qualidade que aprecia num jogador de golfe é a concentração. «É incrível a forma como jogam para a pressão a que estão submetidos. No futebol é diferente porque tens pressão, mas também tens um árbitro para resolver as coisas. O golfe é um jogo muito mais mental, quase que sinto mais pressão aqui do que num estádio com 80 mil espectadores», comentou ainda.