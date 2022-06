Gennaro Gattuso confirmou que vai ser o próximo treinador do Valência, equipa em que atuam os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes, numa entrevista publicada esta quarta-feira pelo jornal Corriere della Sera.

«É verdade que vou treinar o Valência. Espero ser apenas avaliado pelo meu trabalho e não pelas coisas que as pessoas dizem de mim. Só quero trabalhar com toda a tranquilidade. Nas minhas equipas, gosto da palavra “nós” e não gosto da palavra “eu”», destacou Gattuso.

Aos 44 anos, o antigo internacional italiano prepara-se para ter a sua terceira aventura fora do seu país, depois de ter comandado o Sion, na Suíça, clube em que iniciou a carreira como treinador, em 2012/13, e o OFI Creta, da Grécia, em 2014/15.

Em Itália, Gattuso passou pelo Palermo, Pisa, AC Milan e Nápoles. «O futebolista moderno é muito diferente da minha geração. Eles são mais racionais, vivem em um contexto comunicativo diferente. Hoje um treinador deve entrar na alma dos jogadores, não apenas na cabeça», explicou.

Campeão do Mundo como jogador em 2006, Gattuso abordou algumas polémicas do passado, em que fez algumas declarações que foram consideradas racistas pela opinião pública. «Quando ouço dizer que sou racista, sinto que estou a enlouquecer. Ninguém, jamais, pode ser julgado pela cor da sua pele. O racismo sempre deve ser combatido. Treinei dezenas de jogadores que tinham uma pele diferente da minha. Para mim, a cor da pele não importa. A pessoa é o que conta. A sua honestidade e sua lealdade», frisou.

Na semana passada, o Valência anunciou a saída do técnico José Bordalás, que levou a equipa ao nono lugar do campeonato e à final da Taça do Rei.

De acordo com a imprensa espanhola, Gattuso deverá assinar por duas temporadas, até junho de 2024.