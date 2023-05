O Getafe apresentou uma queixa contra o Real Madrid por substituição indevida no jogo de sábado passado entre as duas equipas para a Liga espanhola.

Na base da denúncia do clube da periferia de Madrid está a entrada de Odriozola em campo já na reta final do jogo. O número 16 do Real Madrid ia entrar em campo para substituir Asensio, mas os merengues alteraram os planos no último instante devido à lesão de Camavinga. Assim, Odriozola foi a jogo para o lugar do médio francês e Asensio permaneceu no terreno de jogo.

➡ Iba a salir Asensio, pero la lesión de Camavinga lo cambió todo y el francés fue el que abandonó el campo. El Getafe reclama que Odriozola ya había entrado, por lo que la sustitución ya estaba hecha y era Asensio el que debía salir y no Camavinga https://t.co/IOXORmWn6A — MARCA (@marca) May 17, 2023

Segundo o jornal Marca, que dá conta da queixa, o Real Madrid já foi informado da denúncia que seguiu para o Comité de Competição da Real Federação Espanhola.

O Getafe, que perdeu o jogo por 1-0, encontra-se no 16.º lugar da Liga espanhola e, por isso, em zona de despromoção a quatro jornadas do fim da época.