Com William Carvalho no onze inicial, o Betis foi vergado a uma pesada derrota por 3-0 na visita ao reduto do Getafe na 4.ª jornada da Liga espanhola.

Uma primeira parte para esquecer deitou tudo por terra à equipa de Sevilha, que recolheu aos balneários já a perder por três golos de diferença.

Álgel Rodríguez (13 e 42m) e Marc Cucurella apontaram os tentos da equipa da zona de Madrid.

William Carvalho foi substituído aos 61 minutos e o Betis acabou o jogo reduzido a dez jogadores, por expulsão de Aïssa Mandi por acumulação de amarelos ao minuto 83.

Com este resultado, o Getafe saltou para a liderança da Liga espanhola, com duas vitórias e um empate em três jogos e quatro golos marcados e nenhum sofrido.