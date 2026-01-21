O Getafe recorreu esta quarta-feira às redes sociais para dar «uma notícia que nunca desejou publicar»: uma das vítimas da terrível tragédia de Adamuz, desastre de comboio que provocou mais de quarenta mortos em Espanha, era pai de um jogador da equipa, David Cordón, mais conhecido por «Davinchi».

«Lamentamos profundamente confirmar a notícia que nunca desejámos publicar. Lamentamos profundamente o falecimento de David Cordón Cano, pai do nosso jogador “Davinchi”, no trágico acidente em Adamuz, Córdoba. Conhecemo-nos há sete meses e conquistou-nos rapidamente com sua simplicidade, gentileza e generosidade. Sentiremos muito a sua falta! Descanse em paz, querido amigo», escreveu o clube espanhol.

Davinchi, jovem defesa de 18 anos, chegou no início de temporada ao Getafe, depois de ter feito a formação no Recreativo Huelva.