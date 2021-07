O Getafe anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o Estrasburgo para a contratação do defesa sérvio Stefan Mitrovic que chegou a passar pelo Benfica na temporada de 2013/14.

O central sérvio de 31 anos assinou um contrato válido para as próximas três temporadas e já conta com experiência na liga espanhola, depois de ter representado o Valladolid em 2014 por empréstimo do Benfica.

Mitrovic chegou ao Benfica em 2013, mas jogou apenas na equipa B, antes de ser emprestado ao Valladolid na mesma época. O entral prosseguiu depois a arreia no Freiburg (Alemanha), Gent (Bélgica) e Estrasburgo (França) onde conquistou uma Taça da Liga.