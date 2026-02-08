O Getafe de Domingos Duarte foi a Vitória bater o Alavés por 2-0 e, desta forma, ultrapassou a equipa basca na classificação da liga espanhola.

Com o central português mais uma vez como titular, os visitantes adiantaram-se no marcador já na segunda parte, com um golo de Luis Vasquez, aos 53 minutos, antes de Mauro Arambarri confirmar o triunfo do Getafe, aos 72 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Getafe ultrapassa o Alavés na classificação, ascendendo ao 11.º lugar, com mais um ponto do que o rival deste domingo.

Confira a classificação da liga espanhola

