Getafe de Domingos Duarte vence em Vitória e ultrapassa Alavés
Central português foi titular e deu mais um salto na classificação
O Getafe de Domingos Duarte foi a Vitória bater o Alavés por 2-0 e, desta forma, ultrapassou a equipa basca na classificação da liga espanhola.
Com o central português mais uma vez como titular, os visitantes adiantaram-se no marcador já na segunda parte, com um golo de Luis Vasquez, aos 53 minutos, antes de Mauro Arambarri confirmar o triunfo do Getafe, aos 72 minutos, na conversão de uma grande penalidade.
Com esta vitória, o Getafe ultrapassa o Alavés na classificação, ascendendo ao 11.º lugar, com mais um ponto do que o rival deste domingo.
