O embate entre o Getafe e o Athletic Bilbao terminou sem golos, mas não traduz a muita luta que os dois emblemas reservaram para este jogo, com Sandro a desperdiçar, pelo menos, duas oportunidades flagrantes para a equipa da casa, mas Iñaki Williams também esteve muito perto de dar vantagem à equipa basca. Quique Flores foi expulso depois do final do jogo e teve de ser agarrado pelo staff do Getafe (veja vídeo no final da peça).

Um jogo muito entretido desde o primeiro minuto, com parada e resposta, com as duas equipas a entrarem no jogo com forte intensidade. A equipa da casa chegou a pedir uma grande penalidade, por alegado corte com a mão de Lekue, mas o árbitro nada assinalou.

Sandro também teve uma oportunidade, na marcação de um livre direto, mas atirou contra a barreira. A última palavra antes do intervalo foi, no entanto, de Iñaki Williams que, na conclusão de uma transição rápida, falhou o alvo.

A segunda parte prosseguiu com um bom ritmo e novas oportunidades nas duas balizas. Sandro voltou a ter o golo nos pés, aos 62 minutos, num dos melhores lances do desafio, com um passe de Damián, grande controlo de Sandro que ainda tirou Marcos do caminho, mas depois atirou ao lado.

A cinco minutos do final, os adeptos do Getafe voltaram a levantar-se das cadeiras, face a uma oportunidade soberana de Olivera, mas Unai Simón respondeu com a defesa da noite e o jogo acabou mesmo sem golos. Quique Flores, que também viveu o jogo com intensidade, acabou expulso, já depois do final do jogo, por palavras dirigidas ao árbitro. O antigo treinador do Benfica teve mesmo de ser agarrado pelo staff do Getafe que, desta forma, evitou maiores problemas para o técnico.

Um empate que deixa o Getafe ainda abaixo da linha de água, no penúltimo lugar, com apenas 11 pontos, e o Athletic, mais confortável, no nono lugar, com mais dez pontos do que o rival desta noite.

A expulsão de Quique Flores: