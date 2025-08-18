Ainda faltam duas partidas para se completar a jornada inaugural da Liga espanhola, uma delas a envolver o Real Madrid, mas dificilmente alguém conseguirá superar o feito alcançado pelo Getafe.

À primeira vista, uma vitória por 2-0 nos Balaídos, frente ao Celta de Vigo, pode não parecer um resultado assim tão impressionante, mas os contornos deste triunfo dão-lhe uma dose significativa de bravura. E tudo, mais uma vez, por causa do rigoroso fair-play financeiro aplicado pela La Liga.

À custa dele, o Getafe apresentou-se no jogo com o Celta com apenas 18 jogadores, dois deles guarda-redes e quatro jovens que integram o plantel da equipa B.

Ainda assim, conquistou a vitória graças aos golos de Adrián Liso e Christantus Uche, ambos após o intervalo, para espanto de muitos, até dos seus atletas. «É quase um milagre termos conseguido ganhar aqui», assumiu o guarda-redes, David Soria.

Na habitual roda após o encontro, os jogadores do Getafe repetiram por diversas vezes a questão «o que é aconteceu?», com alguns a acrescentarem que o desfecho «não fez sentido» tendo em conta as condicionantes enfrentadas pela equipa.

Sem o defesa português Domingos Duarte, que até estava inscrito na La Liga mas cumpriu castigo, o Getafe fez apenas uma substituição em todo o jogo, mais um sinal das dificuldades enfrentadas pelo seu treinador, José Bordalás.

A primeira jornada da Liga espanhola prossegue esta segunda-feira, com o Elche-Betis (20:00), e completa-se na terça-feira, com o duelo entre Real Madrid e Osasuna (20:00).