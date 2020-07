Gonçalo Guedes considerou que «atingir a marca de 100 jogos pelo Valência é um grande desafio». O internacional portuguêx chegou à centena de partidas com o clube «che» na última jornada, frente ao Leganés.

«É verdade que as pessoas ficam com a memória dos grandes golos e é bonito que te lembrem deles, mas o importante é o trabalho em todas os aspetos, ajudando a equipa e ter bons sentimentos com as conquistas», afirmou aos órgãos de media do Valência.

Guedes podia ter atingido os 100 jogos há mais tempo, mas o internacional português passou por duas operações.

«As lesões são sempre um inconveniente, mas também ajudam a crescer como pessoa e como jogador de futebol, sinto-me mais preparado e maduro para poder mostrar todo o meu futebol», declarou.