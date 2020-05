O Governo espanhol autorizou o regresso aos treinos individuais dos desportistas profissionais e federados a partir desta segunda-feira.

De acordo com o Conselho Superior de Desportos, as equipas de ligas profissionais poderão iniciar sessões básicas nos centros de treinos, desde que sejam respeitadas as medidas de proteção e higiene em vigor.

Os treinadores que estiverem a monitorizar os trabalhos terão de fazê-lo respeitando uma distância de segurança de dois metros, à exceção de modalidades em bicicletas e patins, nas quais a distância obrigatória será de dez metros. Há, no entanto, uma exceção referente a atletas paralímpicos.

De modo a que sejam evitados aglomerados, foram criadas faixas horárias para a prática das atividades desportivas: entre as 06h00 e as 10h00 e às 20h00 e as 23h00. Só os atletas que sejam considerados Desportistas de Alto Nível podem treinar a qualquer hora.