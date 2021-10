O Getafe esteve perto de alcançar esta noite a primeira vitória da época no campeonato espanhol, à 11.ª jornada, mas deixou-se empatar em casa do Granada (1-1), com um golo aos… 90+7 minutos.

Com Luís Maximiano na baliza – Domingos Duarte, lesionado, não foi opção –, a equipa visitada viu-se em desvantagem aos 36 minutos, fruto de um golo de Enes Unal.

Na etapa complementar, Florentino Luís, jogador emprestado pelo Benfica, foi a jogo para ajudar a segurar a vantagem, mas, nos descontos, e já depois de Luis Suárez ter falhado um penálti, a equipa madrilena chegou mesmo ao empate, por Molina.

Com este resultado, o Getafe, lanterna-vermelha, chega aos três pontos, ao passo que o Granada é 17.º classificado, com oito pontos.