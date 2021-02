O Levante de Ruben Vezo não foi além de um empate na receção ao Granada de Rui Silva e Domingos Duarte, por 2-2, em jogo da 22.ª jornada da liga espanhola. A equipa da casa esteve por duas vezes em vantagem, mas não conseguiu sentenciar o jogo e acabou surpreendida em tempo de compensação.

Com três portugueses de início, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 30 minutos, com um golo de Jose Luís Morales, mas os visitantes empataram mesmo antes do intervalo, por Kenedy.

Já na segunda parte, aos 63 minutos, o Levante recuperou a vantagem, com mais um golo de Jose Luis Morales, e depois procurou gerir o jogo até final e até podia ter sentenciado a partida, mas Rui Silva negou um terceiro golo a Roger e a Son nos instantes finais.

Já em tempo de compensação, o Granada chegou novamente ao empate, com Puertas a cruzar para o remate indefensável de Soldado.

Com este empate, o Granada segue no oitavo lugar, com 30 pontos, enquanto o Levante é nono, com menos três.