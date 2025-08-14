Granada usa pedido de casamento de Ronaldo para dar início à nova época
Fotografia publicada nas redes sociais brinca com a imagem divulgada por Georgina Rodríguez
O pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez divulgado esta segunda-feira marcou o futebol mundial e não só.
O impacto foi tão grande que o Granada, da segunda divisão espanhola, decidiu dar o «pontapé de saída» para a nova temporada com uma réplica da fotografia, mas com algumas mudanças curiosas.
Para começar, é possível ver que em vez do anel de noivado nos dedos de Georgina, há um com o emblema do clube andaluz, bem como uma camisola da equipa e ainda outro pormenor interessante: uma tatuagem de Alhambra no braço, um dos locais turísticos mais conhecidos da cidade.
O Granada regressa às competições oficiais este sábado às 20h30 frente ao Deportivo da Corunha.
Veja aqui a montagem:
💻 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 14, 2025
Empezamos una nueva temporada juntos ❤️🤍#GranadaDépor pic.twitter.com/tUAtRG6Obd