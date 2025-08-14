O pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez divulgado esta segunda-feira marcou o futebol mundial e não só.

O impacto foi tão grande que o Granada, da segunda divisão espanhola, decidiu dar o «pontapé de saída» para a nova temporada com uma réplica da fotografia, mas com algumas mudanças curiosas.

Para começar, é possível ver que em vez do anel de noivado nos dedos de Georgina, há um com o emblema do clube andaluz, bem como uma camisola da equipa e ainda outro pormenor interessante: uma tatuagem de Alhambra no braço, um dos locais turísticos mais conhecidos da cidade.

O Granada regressa às competições oficiais este sábado às 20h30 frente ao Deportivo da Corunha.

Veja aqui a montagem: