O Atlético Madrid bateu o Girona, equipa sensação da época passada, por 3-0, este domingo, em jogo da 2.ª jornada da liga espanhola. Um jogo marcado pela estreia de Julián Alvarez a titular na equipa de Diego Simeone, mas quem brilhou mais foi Antoine Griezmann que abriu o marcador e fez a assistência para o espetacular golo de Marcos Llorente

Um jogo com muitas novidades no Estádio Metropolitano, uma vez que, além da estreia de Aranha, o avançado argentino que chegou do Manchester City, estraram-se ainda Gallagher e Miovski com as cores colchoneras.

Um jogo que começou, desde logo, com alta rotação, com o Atlético bem subido no terreno e o Girona, com o ex-bracarense Abel Ruiz na frente, a procurar responder em transições rápidas. O primeiro golo chegou aos 39 minutos, na sequência de um livre direto, que permitiu a Griezmann abrir o marcador. O avançado francês saiu a festejar com sucessivos beijos no símbolo do clube.

Mas o melhor momento do jogo estava reservado para o início da segunda parte, logo aos 48 minutos, quando Griezmann lançou Llorente e este bateu Gazzaniga com uma bomba que deixou a baliza do Girona a abanar. Um grande golo a encantar as bancadas do Metropolitano.

O Atlético dobrava a vantagem e a confiança e acabaria ainda por fazer um terceiro golo, já em tempo de compensação, desta vez com Llorente no papel de assistente para a finalização do experiente Koke.

Com este triunfo, o Atlético ascende ao terceiro lugar da liga espanhola, com quatro pontos, ficando apenas atrás do Barcelona e do Celta de Vigo, as únicas equipas só com vitórias em Espanha ao fim de duas rondas.

Confira a classificação da liga espanhola