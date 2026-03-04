Antoine Griezmann não esqueceu uma provocação do Barcelona e respondeu agora, quase um ano, depois, aproveitando a qualificação do Atlético Madrid para a final da Taça do Rei, apesar do desaire diante dos catalães na terça-feira à noite (0-3).

Uma história que começa quase há um ano, em março de 2025, quando o Barcelona venceu o Atlético por 4-2 depois de ter estado a perder por 0-2 e publicou uma fotografia em que aparecia Griezmann em destaque, com a equipa do Barça a festejar em pano de fundo, com a legenda «esta fotografia está muito chocante».

Esta foto va muy dura 🥵 pic.twitter.com/TZqhmCIZbe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2025

Na terça-feira à noite, o Atlético perdeu com o Barça por 0-3, mas fez valer o triunfo na primeira mão, por 4-0, para seguir para a final da Taça do Rei. Griezmann aproveitou a ocasião para, finalmente, responder ao Barça, publicando uma fotografia exatamente com a mesma expressão. «Esta foto está muito chocante?», pergunta o francês.