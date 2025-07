Pep Guardiola anunciou que vai fazer ainda a próxima temporada do Manchester City, a décima consecutiva, mas depois vai parar por tempo indeterminado para se centralizar em si próprio, tal como Jürgen Klopp fez há dois anos quando interrompeu a carreira no Liverpool. Uma confidência feita pelo treinador catalão em entrevista à revista GQ Hype de Espanha.

«Sei que depois desta etapa com o City vou parar, isso é certo, está decidido, mais dos que decidido. O tempo que vou parar ainda não sei, um ano, dois anos, três anos, cinco, dez, quinze, não sei. Mas sei que vou parar depois desta etapa, porque necessito parar e focar-me em mim, no meu corpo», destacou o treinador que tem contrato com o Manchester City até junho de 2027.

Mais uma temporada depois de outra que não correu assim tão bem. «Deveria ter mexido mais nos jogadores, mas dizer depois é fácil… Estivemos muitos meses sem ganhar jogos. Isso nunca tinha acontecido. Mas coloca-te no teu lugar», comentou.

O treinador diz que é preciso saber parar, mas assume total empenho enquanto isso não acontecer. «Tens responsabilidade por muita gente que confia em ti, que gosta de ti: os jogadores, o presidente, o diretor desportivo», apontou.

Já quando era jogador, Guardiola decidiu parara quando «a cabeça disse já chega», mas agora o foco está na gestão de um grupo de jogadores, uma tarefa que não é nada fácil. «Tenho 23 jogadores e escolho 11 a cada três dias. Como é que não pode haver conflitos? Impossível», referiu ainda.

Pep Guardiola começou a treinar o Barcelona B, em 2007/08, depois esteve quatro anos à frente da equipa principal e somou mais três temporadas no Bayern Munique, antes de assinar pelo Manchester City em 2016/17, onde vai completar uma década no final da próxima época.