Ilkay Gundogan já está em Barcelona a tornar um «sonho» realidade. O internacional alemão chegou este sábado com um sorriso nos lábios e, nas primeiras declarações como jogador do clube catalão, revelou que já sonhava com este momento desde criança.

«É um sonho tornado realidade. Lembro-me quando era criança de ver o Barça de Pep [Guardiola] e de Rijkaard. Sigo o clube desde essa altura, todos os anos», destacou o antigo jogador do Manchester City às plataformas do clube.

O médio confidenciou depois que chegou a ir «várias vezes» ao Camp Nou como «espectador» e conta que, agora, é um «orgulho» poder subir ao relvado com a camisola blaugrenat.

O jogador falou ainda sobre as expetativas de jogar sob o comando de Xavi. «Espero um grande futebol porque há muito potencial na equipa, é um plantel muito jovem e espero que, com a minha experiência, possa ajudar os mais jovens e levá-los a um nível superior», destacou.

Gundogan diz ainda que chega muito «motivado» e explica o que pode acrescentar ao Barça, atual campeão de Espanha. «Posso oferecer muita experiência e, obviamente, muita qualidade ao centro do campo. Depende de onde vá jogar, do papel que vá desempenhar, mais defensivo ou mais ofensivo. Suponho que serie capaz de manter a bola e de passá-la, o que é muito importante se estás no Barça. O mais importante é o sucesso da equipa», destacou ainda.