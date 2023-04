Carlos Carvalhal foi treinador de Guti, há mais de uma década, quando o treinador português treinou o Besiktas, na Turquia, na temporada de 2011/12, numa altura em que o antigo internacional espanhol já estava em final de carreira, aos 35 anos. Quis o destino que os dois se reencontrassem agora, em pleno Santiago Bernabéu.

Carvalhal e Guti estiveram poucos meses juntos em Istambul, mas mantiveram uma amizade que durou até aos dias de hoje, como ficou bem patente quando, na flashinterview que se seguiu à derrota do Celta diante do Real Madrid, Guti, agora no papel de comentador da DAZN, fez questão de cumprimentar e felicitar o treinador português.

Carvalhal começou por mostrar-se surpreendido pela presença do antigo jogador que acabou por elogiar o trabalho do treinador no clube galego que está no 13.º lugar da liga espanhola. «Sim, mister, sou eu. Estava agora mesmo a contar que estivemos os dois no Besiktas, foi por pouco tempo, mas coincidimos. É um prazer voltar a ver-te e queria felicitar-te pelo bom trabalho que está a fazer com o Celta», destacou o antigo internacional espanhol.

Carvalhal agradeceu com um largo sorriso.

Ora veja: