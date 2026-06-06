«Habemus» preferência: Papa Leão XIV assume apoio ao... Real Madrid
Sumo Pontífice foi confrontado com a eterna questão «Real Madrid ou Barcelona?» e não hesitou na resposta
Sumo Pontífice foi confrontado com a eterna questão «Real Madrid ou Barcelona?» e não hesitou na resposta
Nem sempre as respostas vindas do Vaticano são rodeadas de diplomacia. Este sábado, durante a viagem para Espanha, o Papa Leão XIV deixou cair a neutralidade futebolística e revelou qual é o clube espanhol que apoia.
Confrontado por uma jornalista com a clássica pergunta «Real Madrid ou Barcelona?», o sucessor do Papa Francisco, fervoroso adepto do San Lorenzo de Almagro, respondeu sem rodeios e com boa disposição.
«O Papa é por todas as equipas. Prevost é pelo Real Madrid», confessou entre risos.
A resposta provocou gargalhadas entre os jornalistas presentes no avião, incluindo do próprio pontífice, cujo nome é Robert Prevost.
Leão XIV, nascido nos Estados Unidos, iniciou este sábado uma visita oficial a Espanha que se prolongará durante uma semana e que terá, curiosamente, uma ligação ao universo madridista.
O programa inclui um encontro com a comunidade da Diocese da capital espanhola no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.
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