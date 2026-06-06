Nem sempre as respostas vindas do Vaticano são rodeadas de diplomacia. Este sábado, durante a viagem para Espanha, o Papa Leão XIV deixou cair a neutralidade futebolística e revelou qual é o clube espanhol que apoia.

Confrontado por uma jornalista com a clássica pergunta «Real Madrid ou Barcelona?», o sucessor do Papa Francisco, fervoroso adepto do San Lorenzo de Almagro, respondeu sem rodeios e com boa disposição.

«O Papa é por todas as equipas. Prevost é pelo Real Madrid», confessou entre risos.

A resposta provocou gargalhadas entre os jornalistas presentes no avião, incluindo do próprio pontífice, cujo nome é Robert Prevost.

Leão XIV, nascido nos Estados Unidos, iniciou este sábado uma visita oficial a Espanha que se prolongará durante uma semana e que terá, curiosamente, uma ligação ao universo madridista.

O programa inclui um encontro com a comunidade da Diocese da capital espanhola no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

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