Hansi Flick confirmou, esta terça-feira, que irá renovar com o Barcelona até 2028. O técnico alemão, que se sagrou bicampeão espanhol este fim-de-semana, tinha contrato até 2027.

«Estou muito grato ao clube pela oportunidade de treinar até 2028. O clube terá o direito de rescindir o contrato, e eu também. Nos últimos dias, tornou-se claro para mim que estou no lugar certo. Agora temos de trabalhar mais, atingir o nosso melhor nível e conquistar títulos. Todos temos o sonho de ganhar a Liga dos Campeões, e vamos tentar novamente», referiu em declarações na antevisão ao jogo com o Alavés, para a 36.ª jornada da Liga espanhola.

O antigo treinador do Bayern Munique chegou à Catalunha na temporada passada. Venceu a Liga espanhola nos dois primeiros anos - tornado-se no décimo treinador a ser campeão por duas épocas consecutivas ao serviço do Barça e o primeiro alemão da história a liderar a equipa ao bicampeonato.

Na festa do título, Yamal esteve no centro das atenções. O jovem avançado de 18 anos foi filmado a abanar uma bandeira da Palestina. Para Flick, juntar desporto com política é algo que se deve evitar.

«São coisas que normalmente não gosto. Falei com ele e disse-lhe que, se ele quiser fazê-lo, a decisão é dele. Nós dedicamo-nos a jogar futebol e temos de ter em conta o que as pessoas esperam de nós», referiu

Na ressaca do título, o treinador de 61 anos analisou a evolução da equipa nos últimos meses, que culminou com o bicampeonato.

«Quando vejo as pessoas na rua a chorar de emoção, percebe-se porque é que estamos aqui, e isso, para mim, é o mais importante, a prioridade. Sinto-me orgulhoso porque se trata dos jogadores, que estão a fazer uma época fantástica que não tem sido fácil, houve muitas lesões. Melhorámos muito nestes últimos dois meses, é fantástico e foi a chave da nossa vitória contra o Real Madrid», concluiu.