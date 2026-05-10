A poucas horas do Barcelona-Real Madrid, Hansi Flick recebeu a notícia da morte do pai.

«O Barcelona e toda a família blaugrana querem fazer chegar o nosso carinho a Hansi Flick pelo falecimento do seu pai. Partilhamos a sua dor e estamos solidários neste momento tão difícil para ele e a sua família», referiu Barça.

Apesar do momento de dor, Hansi Flick, noticia a imprensa espanhola, vai estar no «El Clásico».

Recorde-se que o Barcelona pode sagrar-se bicampeão de Espanha neste domingo.

RELACIONADOS
Mbappé falha Barcelona-Real Madrid
Mourinho: «Não tive nenhum contacto com o presidente do Real Madrid»