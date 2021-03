Entre Atlético de Madrid e Real Madrid, quem sorriu foi o... Barcelona.

O dérbi madrileno desta tarde terminou empatado (1-1), e deixou tudo igual entre as duas equipas na tabela classificativa. Mas com o Barça no meio.

No Wanda Metropolitano, Diego Simeone optou por Ángel Correa e João Félix começou no banco. O Atleti desdobrou-se entre o 4x4x2 clássico e um 3x4x3, e «secou» por completo o rival na primeira parte.

No lado do Real, Benzema recuperou e entrou diretamente para o onze inicial de Zinedine Zidane. Mas nem por isso o ataque merengue correspondeu ao talento que tem, pelo menos nos primeiros 45 minutos.

Asensio e Rodrygo foram inconsequentes, Benzema demorou a entrar no jogo. E o Real foi totalmente inofensivo junto da baliza de Oblak.

Do outro lado, o veneno do costume. O Atlético soube esperar pelo adversário blanco e feri-lo quando o encontrava desequilibrado. E foi isso que aconteceu logo aos 15 minutos: Llorente conduziu o contra-ataque, descobriu Suárez e o uruguaio, com uma finalização genial, bateu Courtois.

Um golo madrugador, que serviu para dar justiça a toda uma primeira parte em que o Atleti controlou o jogo a seu bel-prazer, perante a passividade demonstrada pelos homens de Zidane.

Insatisfeito, Zizou não demorou muito tempo a mexer. Rodrygo e Asensio deram o lugar a Vinícius Jr. e Valverde. O meio-campo ficou mais robusto e o Real pegou no jogo.

Do outro lado, João Félix foi a jogo (exibição muito discreta do português), aos 64 minutos, já depois de Simeone ter lançado Saúl ainda antes da hora de jogo. Mas não pode dizer-se que o treinador argentino tenha melhorado a equipa com as alterações.

Com o passar dos minutos, o Real Madrid foi crescendo e Oblak foi chamado a jogo. O guarda-redes esloveno negou o golo a Benzema três vezes – duas deles no mesmo lance com duas enormes defesas –, mas à quarta, a dois minutos dos 90, foi traído pela inteligência de Casemiro. O brasileiro não foi egoísta, deu a Benzema e o francês selou o empate no dérbi.

O Atlético segue líder da La Liga, com um jogo a menos do que os rivais, mas agora tem o Barcelona a apenas três pontos (os colchoneros ainda têm de visitar Camp Nou). O Real continua a cinco. Com 12 jornadas para o fim, o campeonato está longe de estar decidido. Como dizem os espanhóis, «hay liga».