De cambalhota em cambalhota, já não se sabe bem como fica a luta pelo título espanhol.

Fica tudo embrulhado. No fundo é isso.

E que embrulhada foi aquela que permitiu ao Sevilha fazer o 2-1 em casa do Real Madrid? Um penálti de ‘cambalhota’. Talvez seja a melhor imagem.

Já mesmo a fechar, em vez de cambalhota, houve carambola. E a sorte de Hazard foi a sorte do Real Madrid, que conseguiu resgatar um ponto já nos descontos.

Mas vamos por partes.

Uma semana depois de ter deitado tudo a perder na luta pelo título, ao perder com o Ath. Bilbao, o Sevilha quase voltava à luta. Esteve duas vezes a vencer, mas viu fugir o triunfo muito perto do fim.

A equipa de Lopetegui, que viu o jogo da bancada por estar castigado, chegou à vantagem aos 22m graças a um golo de Fernando, já depois de o VAR ter anulado um golo a Benzema e ao Real Madrid.

Asensio empatou aos 67m, após uma bela jogada coletiva, mas depois apareceu uma daquelas jogadas que pode ser mostrada sempre que alguém colocar em causa a utilidade do VAR.

Expliquemos. Após um canto a favor do Sevilha, Benzema foi derrubado pelo guarda-redes sevilhista na área. E o árbitro assinalou penálti a favor do Real Madrid. Só que numa ‘cambalhota’ inesperada, o VAR detetou um penálti a favor do Sevilha, no início da jogada.

Quem não ficou tonto com as voltas foi Rakitic que voltou a dar vantagem ao Sevilha, a pouco mais de dez minutos dos 90m.

Só que quando parecia que já não havia volta a dar – nem voltas a dar – um remate de Toni Kroos à entrada da área desviou de forma decisiva em Hazard e, com muita sorte, o Real Madrid chegou ao empate.

O que deixa a classificação toda embrulhada. O At. Madrid mantém-se na liderança, com mais dois pontos do que Real Madrid e Barcelona, com a surgir no quarto lugar, com 71, e já poucas ou nenhumas esperanças de chegar ao título.

A menos que isto dê uma grande volta.